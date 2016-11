National Geographic Wildlife 06:15 bis 07:05 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Amigo auf Abwegen E 2013 2016-12-08 10:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Greyhounds sind beliebte Jagdhunde, aber sie werden oft ausgesetzt oder getötet, wenn sie ihrem Halter nicht mehr nützlich sind. Viele dieser Hunde werden von wohlmeinenden Menschen adoptiert, auch über Online-Adoptionen, bei denen die neuen Besitzer ihre Hunde oft noch nicht einmal gesehen haben. Und wenn es dann zwischen Mensch und Hund doch nicht klappt, landen die Hunde im Tierheim. Die Episode erzählt die Geschichte des Greyhounds Amigo, der nicht das richtige Herrchen gefunden hat. Inzwischen ist Amigo auch nicht mehr zutraulich - er braucht eine starke führende Hand in seinem neuen Zuhause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack

