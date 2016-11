National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Totaler Triebwerksausfall CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Nähe der englischen Stadt Kegworth crasht am 8. Januar 1989 eine Boeing 737 in den Grünstreifen der Autobahn. Von den 126 Menschen an Bord des British Midland-Fluges 92 kommen 47 ums Leben. Was war geschehen? Die Piloten hatten Brandgeruch in der Maschine wahrgenommen und daraufhin ein Triebwerk abgeschaltet. Als beim Anflug auf den nahen Flughafen auch das zweite Triebwerk ausfiel, kam es zur Katastrophe. Untersuchungen ergeben: Die eigentliche Ursache war ein tragisches Missverständnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation