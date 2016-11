National Geographic 14:55 bis 15:45 Dokumentation Mysterien der Menschheit UFO-Sichtungen USA 2011 2016-11-16 03:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit der amerikanische Pilot Kenneth Arnold auf einem Routineflug im Jahr 1947 neun scheibenförmige Objekte erspähte, die sich offenbar mit einem Vielfachen der Schallgeschwindigkeit fortbewegten, gehören die "fliegenden Untertassen" zu den bekanntesten Mythen der Neuzeit. Tausende UFOs in allen erdenklichen Formen und Farben wurden seitdem rund um den Globus gesichtet - doch handfeste Beweise für ihre Existenz fehlen. "Mysterien der Menschheit" untersucht die bekanntesten UFO-Fälle, untersucht Gerüchte und Verschwörungstheorien und begibt sich an einer angeblichen UFO-Absturzstelle in Nevada auf Spurensuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient X-Files

