National Geographic 09:05 bis 09:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Apokalypse im Schnee CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Stillstand auf dem Coquihalla Highway: Die extremen Schneefälle in British Columbia haben den kompletten Verkehr lahmgelegt - ein Zustand, der sich auf das tägliche Leben der ganzen Region überträgt. Für die Teams von "Jamie Davis' Heavy Rescue" bedeutet das noch mehr Arbeit. Howie führt seine Männer bei einer gefährlichen Bergung an, bei der sich die Emotionen auf unerwartete Weise entladen. Derweil müssen Adam und Colin in Alberta einen Chemie-Tankwagen sicher zurück auf die Straße befördern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Michael Bodnarchuk, Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Leia Hutchings, Susanne Jespersen, Brad Quenville Drehbuch: Tim Hardy, Catharine Parke Musik: Christopher Nickel

