National Geographic 06:05 bis 06:35 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Zorro GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob Romane, Filme, Fernsehserien, Comics, Computerspiele und sogar ein Musical - die Liste der Auftritte von Zorro, dem maskierten Rächer, ist schier endlos. 1919 vom US-Autor Johnston McCulley erfunden, kämpfte Zorro im Kalifornien des 19. Jahrhunderts gegen die skrupellosen spanischen Kolonialherrscher und verhalt dabei geknechteten Bauern, schönen Witwen und armen Waisenkindern zu ihrem Recht. Doch auf welchen historischen Figuren basiert der fiktive Zorro eigentlich? "Die Geheimnisse der Geschichte" durchforstet Archive und private Sammlungen nach Hinweisen - und stößt neben mexikanischen Outlaws und Freiheitskämpfern auch auf einen Iren: William Lamport kämpfte in den 1640er und -50er Jahren in Mexiko gegen die Spanier und soll sogar den Beinamen "El Zorro" (der Fuchs) geführt haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hami Belal (Zorro) Originaltitel: Mystery Files Regie: Marc Tiley

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 297 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 57 Min.