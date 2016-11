13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Criminal Minds Verdorben USA 2013 Stereo 16:9 Merken Die BAU untersucht eine Mordserie in Texas, bei der der Killer drei Menschen von unterschiedlichen Partys verschleppte, sie tötete und ihre Leichen anschließend an den jeweiligen Ort der Entführung zurückbrachte. Ermittlungen im Privatleben der Opfer ergeben, dass einer von ihnen ein Geheimnis über seine Sexualität hütete. Des Weiteren stellen sie fest, dass die Uhren auf die gleiche Uhrzeit gestellt wurden. Ist das der entscheidende Hinweis, der die Profiler zum Täter führt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Devon Ogden (Michelle Bradley) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Rick Dunkle, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon