13th Street 17:50 bis 18:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Robin Hood in L.A. USA 2007 Stereo 16:9 Merken Bei einer Reihe von Banküberfällen werden gezielt einzelne Schließfächer geleert. Deren Besitzer geben jedoch kaum Auskunft über den Inhalt und erschweren die Ermittlungen. Um dem Täter trotzdem auf die Spur zu kommen, rekonstruiert Charlie (David Krumholtz) seine genaue Vorgehensweise. Die Ergebnisse führen zu dem Ex-Söldner Piennar (Jason Durr). Er sagt aus, sich an dem Bankdirektor Pete Friscia (Tim DeKay) rächen zu wollen, da dieser ein Haus niederbrennen ließ, das der Aufenthaltsort obdachloser Jugendlicher war. Doch was hat das mit den Schließfachbesitzern zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Jason Durr (J. W. Piennar) Tim DeKay (Pete Friscia) Originaltitel: Numb3rs Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Robert David Port Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser