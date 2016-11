13th Street 15:25 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Rache trifft Eifersucht USA 2006 Stereo 16:9 Merken Detective Falco (Michael Imperioli) erwacht nach einer durchzechten Nacht in der Wohnung seiner Barbekanntschaft Sonia Vasquez. Er kann sich an nichts mehr erinnern und sie liegt erstochen im Badezimmer. Die Ermittlungen ergeben, dass Sonia einer Diebesbande angehörte, die K.O. Tropfen einsetzt, um ihre Opfer auszurauben. Eines der Mitglieder, Henry Young, ist der Sohn eines Kriminellen, den Detective Falco vor elf Jahren wegen Mordes verhaftet hat. Und genau dieser Mann wurde vor wenigen Tagen entlassen. Doch damit nicht genug: Henry Young hatte ein Verhältnis mit Sonia? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Dennis Farina (Det. Joe Fontana) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Fred Dalton Thompson (Arthur Branch) Annie Parisse (Alexandra Borgia) Tonya Pinkins (Angela Young) Originaltitel: Law & Order Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Chris Levinson Kamera: Michael F. Barrow Musik: Mike Post

