13th Street 09:00 bis 09:50 Actionserie Scorpion Der Vegas-Job USA 2014 Stereo 16:9 Merken In einem Casino in Las Vegas gewinnen die Gäste mehr Geld, als das der Statistik nach der Fall sein dürfte. Walter O'Brien (Elyes Gabel) und seine Kollegen sollen im Auftrag des Managements herausfinden, ob Manipulationen der Grund für die ungewöhnlichen Gewinne sind. Walter kann das Problem tatsächlich schnell beseitigen. Doch als es zu einem Überfall auf das Casino kommt, gerät der "Scorpion"-Kopf in den Verdacht, die Sache eingefädelt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Corbin Bernsen (Bob Connelly) Originaltitel: Scorpion Regie: Dwight H. Little Drehbuch: Elizabeth Beall Kamera: Ken Glassing Musik: Tony Morales

