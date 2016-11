National Geographic People 02:55 bis 03:40 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Isolationshaft GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor dem heimischen Fernseher in Baltimore verfolgt Matthew VanDyke im Februar 2011 aufmerksam die Nachrichten über den Arabischen Frühling. Er war selbst schon mehrmals in Libyen, hat dort Freunde und weiß, wie sehr die Bevölkerung unter dem Diktator Gaddafi leidet. Kurzerhand beschließt er, sich auf den Weg nach Nordafrika zu machen und die libyschen Rebellentruppen als bewaffneter Kämpfer zu unterstützen. Doch VanDyke soll seinen Mut teuer bezahlen: Seine Truppe gerät in einen Hinterhalt und er landet im berüchtigten Maktab-al-Nasser-Gefängnis. Eine monatelange Isolationshaft steht ihm bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mehdi Aissaoui (Tariq) Neil Newbon (Matthew Van Dyke) Originaltitel: Banged Up Abroad Regie: Harry Hewland Drehbuch: Harry Hewland

