Bibel TV 20:15 bis 21:45 Drama Bonhoeffer - Die letzte Stufe CDN, D, USA 2000 20 40 60 80 100 Merken Nach seiner Rückkehr aus den USA arbeitet der Geistliche Dietrich Bonhoeffer für eine NS-Widerstandsgruppe innerhalb der deutschen Spionageabwehr. Sein Ziel: das Nazi-Regime mit politischer und militärischer Konspiration zu bekämpfen, auch wenn er dafür bisweilen gegen die Regeln der christlichen Nächstenliebe verstößt und am Ende mit dem Leben dafür bezahlen muss. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ulrich Tukur (Dietrich Bonhoeffer) Johanna Klante (Maria von Wedemeyer) Ulrich Noethen (Hans von Dohnanyi) Tatjana Blacher (Christel von Dohnanyi) Susanne Lothar (Sabine Leibholz) Dominique Horwitz (Gerhard Leibholz) Robert Joy (Manfred Roeder) Originaltitel: Bonhoeffer: Agent of Grace Regie: Eric Till Drehbuch: Gareth Jones, Eric Till Musik: Claude Desjardins, Eric N. Robertson Altersempfehlung: ab 6