Kinowelt 23:20 bis 00:45 Horrorfilm Der letzte Exorzismus USA, F 2010 Priester Cotton Marcus ist ein Meister seines Faches. Seit Jahren zieht er durch das Land und führt vermeintliche Exorzismen durch. Alles ist Betrug, doch seine bibeltreuen Anhänger vertrauen ihm. Von seinem schlechten Gewissen geplagt, beschließt er, eine spektakuläre Dokumentation produzieren zu lassen, um die Lüge aufzudecken. Begleitet von einem Fernsehteam geht er dem verzweifelten Hilferuf des Farmers Louis nach, dessen Tochter Nell von einem Teufel besessen zu sein scheint. Die Show beginnt, doch nicht wie Marcus geplant hatte. Eine dunkle Macht offenbart sich Marcus und dem Team und ihm muss schnell etwas einfallen, um Nell, das Team und sich selbst vor diesem Dämon zu retten. Die TV Spielfilm urteilt: "Der raffinierteste Gruselfilm seit Langem" Schauspieler: Patrick Fabian (Cotton Marcus) Ashley Bell (Nell Sweetzer) Iris Bahr (Iris Reisen) Louis Herthum (Louis Sweetzer) Caleb Landry Jones (Caleb Sweetzer) Tony Bentley (Pastor Manley) John Wright Jr. (John Marcus) Originaltitel: The Last Exorcism Regie: Daniel Stamm Drehbuch: Huck Botko, Andrew Gurland Kamera: Zoltan Honti Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16