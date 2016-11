Kinowelt 22:05 bis 23:20 Drama Permanent Vacation USA 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken TV Spielfilm: Highlight-Tipp Der 16-jährige Allie ist in Jugendheimen und -gefängnissen aufgewachsen. Von permanenter Rastlosigkeit getrieben, lebt er überall und nirgends. Tag für Tag treibt er sich in den Ecken und Nischen Manhattans herum. In der Lower East Side trifft er auf die unterschiedlichsten, skurrilsten Charaktere. Sein Lebensstil ist flüchtig, er sowie alle anderen um ihn herum hinterlassen keine Spuren - eine einzige tranceartige Bewegung... Das Frühwerk des amerikanischen Independent-Stars ist ein Muss für alle Jarmusch Fans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Parker (Allie) John Lurie (Saxophonspieler) María Duval (Mädchen) Leila Gastil (Leila) Ruth Bolton (Mutter) Frankie Faison (Mann in der Lobby) Richard Boes (Kriegsveteran) Originaltitel: Permanent Vacation Regie: Jim Jarmusch Drehbuch: Jim Jarmusch Kamera: Tom DiCillo, James A. Lebovitz Musik: Jim Jarmusch, John Lurie Altersempfehlung: ab 16