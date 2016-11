Kinowelt 17:15 bis 18:45 Filme Mau Mau D 1992 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Stripbar "Mau Mau" steht kurz vor dem Abriss. In ausgelassener Endzeitstimmung und roher Lebensgier wird noch mal richtig gefeiert, gestrippt und geheult, bevor auf der Amüsiermeile endgültig alle Lichter ausgehen. Mitten auf der Hamburger Reeperbahn, besitzt Wirtin Inge die schmuddelige Striptease-Bar "Mau Mau". Dort treffen sich Glücksritter und Kleinganoven, Gestrandete und Huren. Jeder von ihnen sucht nach Geld, Wärme und Liebe. Während Stripperin Doris die Männer scharf macht und das Leben mehr oder weniger auf die leichte Schulter nimmt, sucht Inges Ex-Mann Heinz mit seinem Kumpel Ferdi nach dem ganz großen Coup. Kellnerin Rosa hingegen hat nur Blödsinn im Kopf und hält sich nur ungern an Lover Ali. Sie suchen alle das Glück, doch der einzige, der am Ende mit Profit aus diesem Spiel herausgeht, ist Ferdi. Drastische Milieuschilderung des Szene-Regisseurs Uwe Schrader aus dem Jahre 1992. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlen Diekhoff (Inge Garske) Peter Franke (Heinz) Catrin Striebeck (Rosa) Myriam Méziéres (Doris) Peter Gavajda (Ferdi) Henryk Bista (Kowalik) Dirk Schoufs (Hank) Originaltitel: Mau Mau Regie: Uwe Schrader Drehbuch: Uwe Schrader, Daniel Dubbe Kamera: Peter Gaube, Martin Lippl Altersempfehlung: ab 16