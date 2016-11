Sport1+ 22:05 bis 23:45 Fußball Fußball - UEFA Women's Champions League FC Bayern München - FK Rossiyanka, Achtelfinale, Hinspiel Merken Nachdem sich der FC Bayern München souverän für das Achtelfinale der UEFA Women's Champions League qualifiziert hat, wartet auch in der Runde der letzten 16 eine vermeintlich lösbare Aufgabe. Der Deutsche Meister bekommt es mit dem FK Rossiyanja zu tun, der als amtierender Meister die russische Liga anführt. Beim Hinspiel im heimischen Grünwalder Stadion will das Team von FCB-Trainer Thomas Wörle heute den Grundstein für die weite Reise nach Russland legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

