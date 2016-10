kabel eins 04:05 bis 05:30 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Lkw-Kontrolle Braunschweig D 2013 16:9 HDTV Merken Eine beliebte Abkürzung auf der Nord-Süd-Route nach Berlin ist die A 93 bei Salzgitter - vor allem für Brummifahrer. Hier sorgen die Polizeikommissare Frank Hennig und Uwe Wenzel für Sicherheit auf den Straßen. Auch heute sind wieder etliche Punkte in Flensburg zu vergeben. Und: Die A 9 von Berlin nach München ist das Einsatzgebiet von Klaus Buschmann und Ulrich Ring von der Provida Dessau. Heute entdecken die beiden eine Luxuskarosse, die es in der 120er-Zone etwas zu eilig hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter