kabel eins 13:50 bis 15:50 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour D 2015 16:9 HDTV Merken Tamme Hankens Beruf des sogenannten Knochenbrechers ist vom Aussterben bedroht. Deshalb ist der Ostfriese gefragt wie nie und geht gemeinsam mit seinem neuen Lehrling Anton auf große Tour! Auf Mallorca besuchen die beiden unter anderem Mickie Krause: Auf seiner Finca am Meer macht Tamme Hanken den Sänger fit für seinen bevorstehenden Auftritt im Mega Park. Zum Dank dürfen der Ostfriese und Lehrling Anton gemeinsam mit Mickie Krause einen Song vor 4.000 Menschen performen. Tamme Hankens Beruf des sogenannten Knochenbrechers ist vom Aussterben bedroht. Deshalb ist der Ostfriese gefragt wie nie und geht gemeinsam mit seinem neuen Lehrling Anton auf große Tour! Auf Mallorca besuchen die beiden unter anderem Mickie Krause: Auf seiner Finca am Meer macht Tamme Hanken den Sänger fit für seinen bevorstehenden Auftritt im Mega Park. Zum Dank dürfen der Ostfriese und Lehrling Anton gemeinsam mit Mickie Krause einen Song vor 4.000 Menschen performen. Auf der Ranch von Pferdeliebhaber Chaume bekommen Anton und Schauspieler Martin Semmelrogge diesmal Reitunterricht. Die 20-jährige Tochter von Chaume hat seit Jahren starke Rückenprobleme, die zu massiven Fehlhaltungen geführt haben. Viele Arztbesuche blieben erfolglos. Kann Chiropraktiker Tamme sie von ihren Leiden erlösen? Und: Anton muss lernen, dass es viel Geduld und Geschick erfordert Esel zu behandeln. Der Knochenbrecher schaut sich den Kampf zwischen Esel und seinem Lehrling amüsiert an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour