n-tv 03:10 bis 03:50 Dokumentation Verrückte Tierwelt - Wilde Happy Hour GB 2013 2016-11-19 05:15 16:9 HDTV Live TV Merken Gibt es in der Wildnis richtige Partytiere? Meerkatzen auf der Karibikinsel St. Kitts sind dafür bekannt, Touristen am Strand die Cocktails zu stehlen. Nach nur wenigen Schlucken sind die Tiere völlig betrunken. Elefanten in Afrika naschen gerne die vergorene Früchte von Marulabäumen, um dann durch die Savanne zu torkeln. Die n-tv Dokumentation erforscht dieses Verhalten und geht der Frage nach, welche Auswirkungen auf die Evolution zu erwarten sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Weirdest: Freaky All-Stars

