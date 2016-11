RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Die Väterin D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Familienvater Paul (48) und seine Frau Carmen (45) sind seit zwei Jahren geschieden. Um den Kontakt zu seiner Familie nicht zu verlieren, mit der er sich trotz allem gut versteht, wohnt Paul jetzt in der Einliegerwohnung des kleinen Einfamilienhauses. An seinem Geburtstag überrascht er seine Kinder Julia (20), Samira (17) und Chris (15) allerdings mit einem völlig unerwarteten Geständnis: Er will ab sofort als Frau leben und bittet die drei, ihn von nun an "Paula" zu nennen. Die Geschwister reagieren entsetzt. Doch während die Mädchen sich noch irgendwie mit der neuen Situation arrangieren können, kann Chris das Outing nicht akzeptieren. Er verweigert jeden Kontakt zu seinem Vater, obwohl die beiden vorher ein gutes Verhältnis hatten. Die Situation eskaliert, als Chris mit seiner Jungsclique bei einem Saufgelage im Park auf Paul in Frauenkleidung trifft, denn die anderen verlangen von ihm, dass er seinen Vater schlägt. Bringt er es tatsächlich übers Herz, die Hand gegen Paula zu erheben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...