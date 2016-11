RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Der Drill-Vater D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Als Benny (17) eines Abends später als vereinbart nach Hause kommt, rastet sein Vater Markus (38) komplett aus. Als Feldwebel sind ihm Gehorsam und Disziplin extrem wichtig. Er kann nicht nachvollziehen, dass sein Sohn so ein Taugenichts ist - und beschließt, diese Tatsache mithilfe eines straffen Drill-Programms schnellstmöglich zu ändern. Aus Benny soll schließlich einmal ein richtiger Mann werden und kein Weichei. Auch Jakob (18), der schwule Freund seines Sohnes, ist dem Bundeswehrsoldat ein Dorn im Auge. Am liebsten wäre es Markus, die beiden hätten gar keinen Kontakt. Was er nicht weiß: Benny ist selbst homosexuell und mit Jakob liiert, traut sich aber nicht, sich vor seinen Eltern zu outen. Zu groß ist seine Angst vor der Reaktion seines autoritäten Vaters. Und so versucht er, das Ganze auszusitzen und seine Beziehung zu verheimlichen. Doch wie lange kann er mit der Lüge leben? Und welches Geheimnis hütet sein Vater, der sich gerne als Schwulenhasser gibt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...