RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Plastikliebe D 2016

Frauen? Die wollen doch nur shoppen, essen gehen oder sogar nach dem Sex reden! Diesen Stress braucht Björn (21) nicht. Der Praktikant hat sich pünktlich zum 21. Geburtstag eine Gefährtin im Internet gekauft, die einfach nur gut aussieht, allzeit für seine Wünsche bereit ist und ansonsten nicht nervt. Denn bei "Samantha" handelt es sich um eine Plastikpuppe. Allerdings ist der junge Mann seinem neuen Spielzeug so verfallen, dass er sich auch von den Vorhaltungen seiner Eltern Kai (44) und Heike (42) nicht beirren lässt. Er nimmt seine Neue sogar mit in die Tischlerei, in der er jobbt und auch sein Vater angestellt ist. Es kommt, wie es kommen muss: Der Chef sieht Björn beim Sex mit der Puppe, im Wiederholungsfall gibt's die fristlose Entlassung. Und es droht eine weitere Gefahr: Denn Ausbilder Michele (24) kocht vor Eifersucht. Das Objekt der Begierde ist diesmal eine echte Frau, Maria (20), die Nichte des Chefs, die sich ausgerechnet für Björn interessiert...

Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...