RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Die Horrorfilm-AG D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken "Bi, ba, buuh und raus bist du!" Jayden (16) amüsiert sich königlich, als er den dicken Tim (16) vom Set des Horrorfilms mobbt, der in den Räumen einer verlassenen Fabrik für die Schule entstehen soll. Mit fiesen Angriffen kennt sich der selbst ernannte Anführer der acht Jugendlichen aus, ist doch in der Stufe niemand sicher vor seiner großspurigen Art. Doch das Lachen bleibt ihm schnell im Hals stecken, als klar wird, dass sie alle in den unübersichtlichen Kellerräumen gefangen sind und blutige Botschaften an der Wand Angst und Schrecken verbreiten. Dann verschwindet Emily (16), Jaydens Freundin. Das nutzt er aus, um Celine zu vernaschen, die in ihn verschossen ist. Doch dann geht auch Mr. Coolman persönlich der Hintern gewaltig auf Grundeis: Ein Maskenmann ist aufgetaucht, der nicht lange fackelt und dem Jayden nur knapp entkommt. Zudem berichtet die wieder aufgetauchte Emily vom Tod sämtlicher Mitschüler. Als die beiden fliehen wollen, kommt es zu einem grausigen Showdown... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...