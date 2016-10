RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Kleiner Bruder außer Kontrolle D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Timmy (16) ist ein echter Terror-Teenie: Er schikaniert seine Schwester Sandy (17), wo er nur kann. Luisa (44), die Mutter der beiden, weiß davon jedoch nichts. Sie arbeitet hart, um ihren Kindern ein einigermaßen schönes Leben zu ermöglichen, denn Björn zahlt nach der Trennung keinen Unterhalt. Als ihr Ex sie damals wegen einer wesentlich jüngeren Frau verlassen hat, ist für Luisa eine Welt zusammengebrochen. Timmy hat sich seither stark verändert, wird regelmäßig ausfällig gegenüber seiner Schwester. Für ihn ist Sandy schuld an der Trennung der Eltern. Schließlich war sie es, die Björn mit seiner Neuen erwischt und es der Mutter brühwarm erzählt hat. Im Haushalt packt Timmy daher nicht mit an, randaliert, lässt das Essen stehen und wird teilweise sogar handgreiflich gegenüber Sandy. Als Timmy eines Tages eine Abfuhr von Paula (17) bekommt, ist für ihn das Maß voll. Sandy, die mit seinem Schwarm befreundet ist, hat ihm diese peinliche Abfuhr doch sicher eingebrockt. Er drischt ohne Sinn und Verstand auf seine Schwester ein - da kommt plötzlich die Mutter herein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...