RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Bis in den Tod D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Die 18-jährige Malu ist verzweifelt und will von einer Brücke springen. In letzter Sekunde wird sie von zwei Polizeibeamten gerettet und in eine Notunterkunft gebracht, wo sie dem Therapeuten Gian (39) vorgestellt wird. Doch statt mit ihm über ihren Suizidversuch zu sprechen, beginnt sie sofort hemmungslos mit dem Arzt zu flirten. Um ihm näher zu kommen, zieht sie alle Register, doch der Doktor bleibt reserviert. Nach Feierabend spricht er mit seiner Frau Andrea (38) über seine neue Patientin. Die erinnere ihn an seine verstorbene Schwester, die er einst nicht vor dem Selbstmord hat retten können. Auf keinen Fall will er diesmal wieder versagen. Doch Malu hat andere Pläne. Sie verrennt sich immer mehr in die fixe Idee, dass Gian in sie verliebt sei. Nur mit Unterwäsche bekleidet, versucht die junge Frau kurz darauf, ihn zu verführen. Vergeblich. Schließlich taucht sie bei Andrea auf und behauptet ernsthaft, ihr Mann sei in sie verliebt. Andrea ist außer sich, doch Gian kann seine Frau am Ende doch davon überzeugen, dass seine Patientin lügt. In der Hoffnung, endlich den Grund für ihren Suizidversuch zu erfahren, lässt er Malu auf dem heimischen Schlafsofa übernachten. Doch während der Nacht geistert der unberechenbare Gast durch die Wohnung und legt sich schließlich einfach zu Gian und Andrea ins Ehebett... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...