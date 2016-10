RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Das Teufelsweib D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Große Trauer in Petras Nagelstudio - die Besitzerin hat einen tödlichen Autounfall erlitten. Was soll ihr Lebensgefährte Dennis (35) nun machen? Und was wird aus Aiko (35), Dao (24) und Nang (17)? Obwohl die drei keinen offiziellen Arbeitsvertrag, ja nicht einmal eine gültige Aufenthaltsgenehmigung besitzen, hatte die Verstorbene sie für sich arbeiten lassen. Dabei war sie immer fair gewesen. Nicht so ihre rücksichtslose Tochter Irma (23). Als diese das Regime übernimmt, weht schnell ein anderer Wind. Sie drangsaliert das Trio und beutet es rücksichtslos aus. Denn es gibt ja niemanden, dem sich die Frauen anvertrauen können. Zu mächtig ist ihre Angst vor der Polizei. Auch Dennis stellt keine große Hilfe dar. Der attraktive Mittdreißiger ist ja selbst zum Opfer geworden - will er in der Wohnung bleiben, muss er Irma sexuell zu Willen sein. Doch dann wird die Situation für die Nageldesignerinnen immer schlimmer, ihre neue Chefin kennt kein Halten mehr. Wird sich das Blatt je wenden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...