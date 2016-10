RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... 112 - Es wird heiß! D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Auf diesen Mann kann man sich verlassen: Marco (31) ist der geborene Helfer in der Not. Daher ist es kein Wunder, dass er die Uniform der freiwilligen Feuerwehr angelegt hat. Doch die anstrengende Tätigkeit fordert ihren Tribut: Sein Einsatz im Schlafzimmer entspricht bald nicht mehr den Erwartungen von Ehefrau Tine (29). Zum Glück für die liebeshungrige Gattin ist ein Ersatz in Gestalt von Nachbar Lutz (27) nicht weit. Man lebt Wand an Wand und für eine schnelle Verständigung reichen Klopfzeichen. Doch bei einem einzigen Lover lässt es die 29-Jährige noch lange nicht bewenden. Eine Zufallsbegegnung bei einem Fest endet mit schnellem Sex. Trotz mehrerer brenzliger Situationen bekommt Marco von alledem absolut nichts mit. Richtig kompliziert wird die Situation, als Tine sich den bisher in allen Lebenslagen so hilfsbereiten Lutz zum Feind macht, indem sie ihn erst abserviert und dann durch ein Seitensprungportal-Date ersetzt. Wird er dem ahnungslosen Ehemann die Augen öffnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...