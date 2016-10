ZDFinfo 17:30 bis 18:15 Dokumentation Crime and Justice - das Justizsystem der USA Die Todesstrafe D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Polizeigewalt gegen Farbige, Massenklagen vor Gericht, schwierige Bedingungen in den Gefängnissen aus den USA dringen immer wieder Schlagzeilen nach Europa. Wie das Justizsystem der Vereinigten Staaten von Amerika funktioniert, zeigt die neue Doku-Reihe "Crime and Justice", die ZDFinfo für das Wahljahr 2016 produziert. Für die erste Folge "Die Todesstrafe" reist Reporter Thorsten Eppert durch die USA, um die Diskussion in den Bundesstaaten zu verstehen und Betroffene zu befragen. Auf seiner Reise spricht er mit Menschen, die zum Tode verurteilt sind und auf die Vollstreckung warten. Außerdem trifft er Charles Thomas O'Reilly, ehemaliger Direktor der Huntsville Unit und dort verantwortlich für die Ausführung der Hinrichtungen. Der ehemalige Botschafter der USA, John Kornblum, äußert sich über den Zusammenhang zwischen der Todesstrafen-Diskussion und der gewachsenen weltweiten Terrorgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crime and Justice - das Justizsystem der USA