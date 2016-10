RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Gruppenzwang D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Mit den besten Freundinnen abhängen, gemeinsam lachen, alle Geheimnisse teilen, vielleicht auch mal etwas Verrücktes tun ... Was kann es Schöneres geben? Vor allem, wenn man, wie Mila (17) bisher ein zwar ausgesprochen angepasstes, aber auch langweiliges und vor allem einsames Leben geführt hat. Wie großartig wäre es da, zur Clique von Natascha (19) und Cindy (17) zu gehören! Das ist durchaus möglich, allerdings macht die 19-jährige Anführerin sehr deutlich, dass ein "Willkommen im Club" seinen Preis hat. Mila muss zur Diebin werden und zeigen, dass sie sich vor nichts und niemandem fürchtet. Die zuvor so nette Jugendliche klaut, pöbelt und trinkt. Mutter Samantha (38) ist zwar entsetzt, doch ihre Worte laufen ins Leere. Selbst Rivalitäten innerhalb der Gruppe, wo Cindy alles andere als begeistert von der neuen Favoritin ihrer bisherigen BFF ist, bringen Mila nicht von ihrem neuen, gefährlichen Kurs ab. Dabei ahnt sie nicht, was die Mädchen als nächstes von ihr verlangen werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...