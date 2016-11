Slovenija 2 20:05 bis 21:50 Komödie Empties CZ, GB, DK 2007 20 40 60 80 100 Merken Mit 65 Jahren hat Josef Weberknecht die Nase voll von renitenten Schülern und den Kollegen und verabschiedet sich in den Ruhestand. Schnell wird es dem Schlawiner zu Hause mit der Gattin langweilig, also sucht er nach neuen Betätigungsfeldern. Die Arbeit an der Leergutannahme eines Supermarktes wird schließlich Josefs neuer Lebensmittelpunkt, hier findet er Freunde, flirtet und spielt Amor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zdenek Sverák (Josef 'Beppo' Weberknecht) Daniela Kolarova (Eliska Weberknecht) Tatiana Vilhelmová (Helenka) Jirí Machácek (Robert Landa) Pavel Landovský (Herr Schneider) Jan Budar (Wolf) Nella Boudová (Teacher Ptácková) Originaltitel: Empties Regie: Jan Sv?rák Drehbuch: Zdenek Sverák Kamera: Vladimír Smutný Musik: Ondrej Soukup