Slovenija 1 15:05 bis 17:00 Komödie Inspektor Clouseau, der "beste" Mann bei Interpol GB, USA 1976 20 40 60 80 100 Merken Dreyfus (Herbert Lom), ehemals Chefinspektor der Sûreté, hat eine längere Behandlung in einem Nervensanatorium hinter sich und darf sich Hoffnung machen, als geheilt entlassen zu werden. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt taucht dort Inspektor Clouseau (Peter Sellers) auf, der sein Nachfolger geworden ist, und schafft es im Handumdrehen, dass Dreyfus erneut ausflippt. Völlig durchgedreht, bricht er aus der Anstalt aus und lebt fortan nur noch für die fixe Idee, seinen Erzfeind Clouseau zu beseitigen. Zu seinem Leidwesen zeigt sich einmal mehr, dass einem Tollpatsch von Clouseaus Format auch mit noch so ausgefallenen Mitteln nicht beizukommen ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sellers (Inspektor Jacques Clouseau) Herbert Lom (Ex-Chefinspektor Dreyfus) Lesley-Anne Down (Olga Bariosova) Burt Kwouk (Cato Fong) Colin Blakely (Alex Drummond) Leonard Rossiter (Quinlan) Michael Robbins (Jarvis) Originaltitel: The Pink Panther Strikes Again Regie: Blake Edwards Drehbuch: Frank Waldman, Blake Edwards Kamera: Harry Waxman Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 12