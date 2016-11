ORF 2 01:45 bis 02:35 Reportage Am Schauplatz Die Stadt am See A 2016 Stereo 16:9 Merken Bis vor wenigen Jahren war Aspern nichts als ein flacher, unauffälliger Landstrich im Nordosten von Wien. Jetzt ensteht dort ein in Europa einzigartiges Siedlungsprojekt. Bis 2030 sollen hier 20.000 Menschen wohnen und arbeiten. "Seestadt Aspern" haben die Planer ihr Projekt genannt. Bunt sollte es werden, autofrei, ein rotgrünes Vorzeige-Wohnbaumodell rund um einen eigens gebaggerten See. Derzeit ist nur ein Drittel des Areals fertig, der Rest ist eine Riesenbaustelle. 6000 der neuen Bewohner sind schon eingezogen. Werden sich ihre Erwartungen erfüllen? Oder wird die Seestadt das nächste Ghetto am Rand der Stadt? Filmemacherin Mirjam Unger hat für "Am Schauplatz" die Erwartungen und Hoffnungen der ersten Bewohner eingefangen - und auch die ersten Konflikte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Schauplatz