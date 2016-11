TV5 00:01 bis 00:54 Sonstiges Cartooning For Peace CH 2016 Merken La Fondation Cartooning for Peace organise un concert exceptionnel de l'Orchestre de la Suisse Romande pour les dessinateurs de presse menacés dans leur pays. Membres fondateurs de Cartooning for Peace, Chappatte et Plantu feront des dessins au milieu des musiciens durant l'exécution de la " Symphonie Héroïque " de Beethoven. Interprétation : Orchestre de la Suisse Romande Direction musicale : Antony Hermus In Google-Kalender eintragen Regie: Jean-Marc Chevillard