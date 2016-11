RTL 9 20:40 bis 22:45 Sonstiges Fashion Maman USA 2004 Merken Entre sa carrière dans une agence de mannequins, les défilés et les soirées dans les endroits les plus tendance de New York, Helen mène la vie dont elle a toujours rêvé. Un coup de fil va tout changer : la jeune femme se retrouve soudain responsable des trois enfants de sa soeur décédée. Comment élever ces trois enfants tout en continuant à mener une vie déjantée - Pour Helen, le choc de ses deux existences est désormais inévitable : il va falloir faire des choix... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Hudson (Helen Harris) Joan Cusack (Jenny) Hayden Panettiere (Audrey) Abigail Breslin (Sarah) Kevin Kilner (Ed Portman) Sean O'Bryan (Paul Davis) Ethan Browne (Devon) Originaltitel: Raising Helen Regie: Garry Marshall Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler, Patrick J. Clifton, Beth Rigazio Musik: John Debney, Mark Vogel