RTL 9 22:30 bis 00:25 Sonstiges La dernière maison sur la gauche USA 2009 Merken Les Collingwood possèdent une maison isolée, sur les berges d'un paisible lac. C'est là, qu'un soir, leur fille, Mari, et sa copine Paige se font enlever par un psychopathe évadé, Krug, sa compagne Sadie, son frère Francis et son fils, Justin. Laissée pour morte, Mari tente désespérément de contacter ses parents, John et Emma, qui sont sa dernière chance de survie. Elle se réfugie dans une cachette qu'elle croit sûre, mais la bande l'y retrouve, et le cauchemar reprend de plus belle. Sitôt informés du drame, John et Emma Collingwood se rendent sur place, prêts à toutes les extrémités pour sauver Mari. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Garret Dillahunt (Krug) Michael Bowen (Morton) Aaron Paul (Francis) Josh Coxx (Giles) Riki Lindhome (Sadie) Sara Paxton (Mari) Monica Potter (Emma) Originaltitel: The Last House on the Left Regie: Dennis Iliadis Drehbuch: Adam Alleca, Carl Ellsworth, Wes Craven Musik: John Murphy Altersempfehlung: ab 18