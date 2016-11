RTL 9 20:40 bis 22:30 Sonstiges American Pie 2 USA 2001 20 40 60 80 100 Merken Un an après leurs mésaventures lors du bal de fin d'année, la célèbre bande se réunit pour des vacances d'été torrides. Un charmant bungalow va devenir le haut lieu des soirées estivales. Cinq jeunes hommes vont découvrir les liens puissants de l'amitié... et de la super glue. Cinq jeunes femmes vont explorer les mystères de l'amour... et de la règle de trois. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Biggs (Jim Levenstein) Chris Klein (Oz) Seann William Scott (Stifler) Shannon Elizabeth (Nadia) Alyson Hannigan (Michelle Flaherty) Thomas Ian Nicholas (Kevin Myers) Natasha Lyonne (Jessica) Originaltitel: American Pie 2 Regie: James B. Rogers Drehbuch: Adam Herz, David H. Steinberg Musik: David Lawrence Altersempfehlung: ab 12