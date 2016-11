RTL 9 20:40 bis 22:30 Komödie Un mariage trop parfait USA, D 2001 20 40 60 80 100 Merken A San Francisco, Mary consacre toute sa vie à son travail. Elle est employée dans une société qui organise et livre des mariages "clefs-en-main". Elle est célibataire et compte bien le rester mais.... Un jour, alors qu'elle traverse la rue, son talon de chaussure se coince dans une grille d'égout, au moment où un camion fonce droit sur elle... Un homme surgit et la sauve de justesse d'une mort certaine. Elle remercie et fait la connaissance de son sauveur : Steve, jeune et séduisant médecin. Lorsqu'elle le quitte, elle sait qu'elle a peut-être enfin trouvé l'homme de sa vie. Son amie Penny, grande marieuse devant l'éternel, lui fait à nouveau rencontrer Steve lors d'une soirée. Pour la première fois depuis longtemps, Mary se sent bien avec un homme. Et elle sait qu'elle a trouvé l'homme idéal. Mary replonge dans son cher métier et est chargée d'organiser les préparatifs d'un mariage en grande pompe pour une riche et capricieuse héritière. Mais son coeur est au bord de l'explosion lorsqu'elle découvre que le futur époux n'est autre que Steve! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Mary Fiore) Matthew McConaughey (Steve Edison) Bridgette Wilson (Fran Donolly) Judy Greer (Penny) Joanna Gleason (Mrs Donolly) Kevin Pollak (Dr. John Dojny) Lou Myers (Burt Weinberg) Originaltitel: The Wedding Planner Regie: Adam Shankman Drehbuch: Pamela Falks, Michael Ellis Musik: Mervyn Warren Altersempfehlung: ab 12