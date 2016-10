n-tv 05:15 bis 06:00 Reportage PS - Die Reportage: Panamera 2.0 Panamera 2.0 D 2016-11-01 17:05 16:9 Live TV Merken 422 Pferdestärken und bullige 850 Nm Drehmoment: Der neue Porsche Panamera zählt zu den schnellsten serienmäßigen Diesel-Limousinen der Welt. Doch was kann die zweite Version des Luxus-Sportwagens wirklich? Wo liegen seine Schwächen? Und was hat sich im Vergleich zum Vorgänger verändert? Die PS Reportage nimmt den Panamera 2 unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: PS - Die Reportage