RTL 9 20:40 bis 22:55 Komödie Un prince à New York USA 1988 Eddie Murphy Prince héritier du Zamuda, riche pays d'Afrique, Akeem a tout pour être heureux : un somptueux palais, des serviteurs dévoués et une cour de jolies filles. Le jour de ses vingt et un ans, ses parents lui présentent la ravissante jeune fille qu'il doit épouser dans quarante jours. Mais ce mariage n'est pas du goût d'Akeem qui souhaite trouver une femme qui l'aimerait pour lui-même. Ses parents lui permettent d'aller à sa recherche. Akeem part donc incognito pour New York avec son cousin Semmi. Ils se déguisent en étudiants africains et s'installent dans un taudis du Queens. Ils trouvent alors du travail dans le fast-food de Mr McDowell. Akeem s'éprend immédiatement de sa fille, Lisa, mais elles bientôt fiancée à un riche héritier et ne tient pas du tout à le quitter pour un employé - même modèle - de son père. L'arrivée des parents d'Akeem et de leur cour provoque une série de quiproquos. Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Prince Akeem / Clarence / Randy Watson / Saul) Arsenio Hall (Semmi / Extremely Ugly Girl / Morris / Reverend Brown) James Earl Jones (King Jaffe Joffer) John Amos (Cleo McDowell) Madge Sinclair (Queen Aoleon) Shari Headley (Lisa McDowell) Paul Bates (Oha) Originaltitel: Coming to America Regie: John Landis Drehbuch: Barry W. Blaustein, David Sheffield, Barry W. Blaustein, David Sheffield, Eddie Murphy Kamera: Woody Omens Musik: Nile Rodgers Altersempfehlung: ab 12