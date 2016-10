Phoenix 14:15 bis 15:00 Reportage die story Mission im Grenzbereich - Deutsche Polizisten in Griechenland D 2016 Live TV Merken Das Besondere: Eigentlich dürften das nur Bundespolizisten, aber die sind zu wenige - also greift die Bundesregierung jetzt auf die Landespolizei zurück. Eine kurze Schulung und dann geht es los. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: die story