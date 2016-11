RTL2You 20:15 bis 21:15 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Getreu nach dem Motto "Sommerfigur wird im Winter gemacht" hat sich Luisa vorgenommen, ab heute eine Summer-Winter Challenge zu starten. Dabei brauchst Du nur eine gute Portion Motivation und Dein eigenes Körpergewicht. Schau Dir gleich an, was für Übungen Luisa für Beine und Po macht! Außerdem gibt es noch süße Kinderfotos von Filiz, ein bisschen Familienzeit bei Roxi und Flugzeug-Chaos bei Sophia. Lina zeigt uns coole Hotspots in Venice, einem Stadtteil von Los Angeles, und erzählt nebenbei die Geschichte von ihrem Foto mit Oscarpreisträger Christoph Waltz. Am Strand von Venice gibt''s dann noch eine Sprachnachricht von ihrem Crush, doch was sagt eigentlich Mama zu der ganzen Liebesgeschichte? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU