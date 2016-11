RTL2You 15:10 bis 16:05 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Luisa widmet sich heute allen Mädels, die ein Workout für einen sexy Po und schöne Beine machen wollen, denn auch sie will sich für Freund Daniel in Form bringen. Warum sie da zu überraschenden zu den Hanteln greift, seht ihr in dieser Folge. Auch bei Roxi gibt''s heute ein schweißtreibendes Trampolin-Workout. Für Lina dagegen geht es heute entspannt mit Mama nach Venice, dort haben die beiden für ein paar Tage eine Unterkunft gebucht. Doch vorher verrät sie uns, warum sie nächstes Jahr vorhat, ein Buch zu schreiben. Sophia genießt unterdessen ihre Zeit in London, und wer hätte gedacht, dass in ihr sogar eine professionelle Fotografin schlummert? Außerdem gibt es Neuigkeiten von Filiz'' Oma, denn die hat nämlich einen Mann kennengelernt. Wenn es da mal nicht bei der Oma besser läuft als bei der Enkelin... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU