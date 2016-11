RTL2You 13:25 bis 13:50 Trickserie Sailor Moon Kleine Künstler J 1994 16:9 Merken Chibiusa hat sich verliebt und für ihren Freund einen Apfelkuchen gebacken. Den stiehlt Bunny und verzehrt ihn mit ihrem Freund. Beleidigt geht Chibiusa in die Kunstschule, wo sie ihren Freund Masanori kennen gelernt hat. Doch der hat nur Augen für Muhiru. Da taucht Eugeal mit einem Dämon in der Schule auf und will Masanoris Herz stehlen. Auch Uranus und Neptun sind da. Mit ihrer Hilfe kann Masanori gerettet werden, der sich in diesem Augenblick auch in Chibiusa verliebt. Außerhalb der Schule nehmen es Uranus, Neptun, Sailor Moon und Sailor Chibimoon dann mit dem Dämon auf und besiegen ihn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Regie: Kunihiko Ikuhara