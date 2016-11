RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU La Dolce vita D 2016 16:9 HDTV Merken Luisa ist schon wieder unterwegs, denn sie wurde von einem Getränkehersteller nach Venedig eingeladen. Dort trifft sie auf Lina. Erst geht es durch die schönen Weinberge von Valdobbiadene, danach in ein Vinification Center. Sophias Staatsexamen rückt derweil immer näher und so muss sie sich den ganzen Tag mit Lernen quälen. Da ist Filiz eine willkommene Abwechslung. Roxi wiederum versucht, langsam wieder auf die Beine zu kommen und probiert deshalb eine neue Spiele-App aus. Doch beim Spaziergang bekommt sie plötzlich wieder große Schmerzen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU