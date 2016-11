RTL2You 13:00 bis 13:25 Trickserie Sailor Moon Bunnys Geburtstag J 1994 Merken Bunny hat Geburtstag. Aus diesem Anlass überraschen sie die Sailorkrieger mit einer Party. Nur Mamoru weiß nichts davon. Bunny versetzt ihm eine Ohrfeige, weil sie glaubt, er habe ihren Ehrentag vergessen. Erst später fällt ihr ein, dass sie ihm ja nie gesagt hat, wann sie Geburtstag hat. Mamoru will sich mit ihr versöhnen und schenkt ihr ein Paar Schuhe, die ihr so gut gefallen haben. Doch in diesen hat sich ein Dämon versteckt, der es diesmal auf Bunny abgesehen hat. Mamoru kämpft verzweifelt, um Bunny zu schützen, doch alle Mühe scheint umsonst; die beiden sitzen in der Falle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Regie: Kunihiko Ikuhara Altersempfehlung: ab 12