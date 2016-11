RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Luisa shootet mit Kapstadt-Fotografin D 2016 16:9 HDTV Merken Luisa ist auf dem Weg zu einem Shooting in Hamburg, denn sie wurde von einer internationalen Fotografin angeschrieben. Doch vorher hat sie noch eine Botschaft an ihre Kritiker. Bei Roxi geht es nach der OP langsam bergauf und sie richtet ein paar liebe Worte an eine ganz bestimmte Mjunik-Zuschauerin. Lina wiederum macht sich große Sorgen, dass die Produktion ihrer Schuhe ihr errechnetes Budget übersteigt. Filiz bekommt ihre Erkältung derweil nicht in den Griff, muss aber für die Arbeit irgendwie fit werden. Und Sophia ist auf dem Weg zurück aus Frankfurt ob ihr Date erfolgreich war? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

