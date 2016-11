RTL2You 13:00 bis 13:25 Trickserie Sailor Moon Einfach nur glücklich sein J 1994 16:9 Merken Minako leidet darunter, dass offensichtlich alle Mädchen einen Freund haben, nur sie nicht. Da trifft sie Tsutomu wieder, den sie von früher her kennt. Er ist ein begeisterter Volleyballspieler. Auch Minako war einmal eine Spitzenspielerin. Doch während Tsutomu in der Halle trainiert, taucht plötzlich ein Dämon auf, der ihm sein Herz stehlen will. Minako ist rechtzeitig zur Stelle, und auch die zu Hilfe gerufenen Sailorkrieger erscheinen. Gemeinsam besiegen sie den Dämon und retten Tsutomu das Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Altersempfehlung: ab 12