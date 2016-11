RTL2You 07:00 bis 07:55 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Jubiläum bei Mjunik D 2016 16:9 HDTV Merken Heute feiern die Mjunik-Mädels ihre 50. Folge! Und es gibt eine Überraschung gleich zu Beginn des Tages. Da es eine besondere Folge ist, feiern die Mädels, indem sie sich euren Fragen und Kommentaren stellen. Wolltet ihr schon immer wissen, was man braucht, um mit Social Media erfolgreich zu sein oder was das Schlimmste ist, was ein Vlogger tun kann? Dann unbedingt reinschauen! Außerdem erfahrt ihr, ob es auch mal Streit in der WG gibt, ob Sophias Haare echt sind, warum Luisa eigentlich so schnell spricht, wie man so selbstbewusst wird wie Lina und was Filiz sagt, wenn User meinen, sie passe nicht in die WG - eine spannende Jubiläumsfolge! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

