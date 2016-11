RTL2You 16:50 bis 17:15 Trickserie One Piece Zorros Versprechen J 2000 Stereo Merken Ruffy und Lysop veranstalten ein Wettschießen mit der Kanone des Schiffes. Dabei stellt sich heraus, dass Lysop ein genialer Schütze ist. Zorro liegt an Deck der Flyind Lamb und träumt von der Vergangenheit, als er noch ein kleiner Junge war und in die Kendo-Schule kam, um sich dort mit den Stärksten zu messen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Kônosuke Uda Altersempfehlung: ab 12