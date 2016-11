RTL2You 12:35 bis 13:00 Trickserie Sailor Moon Bunnys Geburtstag J 1994 16:9 Merken Tuxedo Mask wurde von Cenishenta in eine Glas-Skulptur verwandelt. Kaorinight nimmt ihn mit auf den Tokyo Tower. Aber sie hat auch die Brosche von Bunny, so dass diese sich nicht mehr in Sailor Moon verwandeln kann, was sie nicht hindert, den Versuch zu starten, Tuxedo zu retten; sie ist sogar bereit, sich für ihn zu opfern. Das imponiert Haruka. Auf dem Turm stellt er dann fest, dass sich im Kristall von Bunnys Herzen kein Talisman befindet. Deshalb gibt er ihn ihr zurück. Doch Kaorinight gibt nicht auf. Die Sailorkrieger schaffen es zwar, Cenishenta zu besiegen, doch an Kaorinight scheitern sie. Da kommt ihnen Haruka zu Hilfe. Am Ende sind die Sailorkrieger bei Rei und feiern Geburtstag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Altersempfehlung: ab 12