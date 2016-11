RTL2You 22:15 bis 23:05 Dokusoap Keeping Up With the Kardashians Veränderungen USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Kris sorgt dafür, dass die Party zu Kylies Schulabschluss etwas Besonderes wird. Schließlich absolviert man nicht jeden Tag die Highschool. Derweilen führen Kims Schwangerschafts-Heißhungerattacken sie zu den unterschiedlichsten Destinationen rund um den Globus. Doch dann sie erfährt, dass das permanente Jetsetten ihr ungeborenes Baby gefährden könnte. Währenddessen nimmt Khloé Kontakt zu ihrer übersinnlichen Seite auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Quincy Brown (Himself) Jonathan Cheban (Himself) Mason Dash Disick (Himself) Penelope Scotland Disick (Herself) Reign Aston Disick (Himself) Scott Disick (Himself) Gigi Hadid (Herself) Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12